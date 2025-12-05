Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fabulous Homes mit Chelsea & Cole

HGTV Folge vom 05.12.2025
Folge vom 05.12.2025: Erfolge muss man feiern

45 Min.

Für Chelsea und Cole läuft das Geschäft auf Hochtouren: Sie arbeiten erstmals mit Firmenkunden zusammen und verwandeln eine Jagdhütte in ein modernes Retreat-Zentrum. Gleichzeitig setzen sie alles daran, in Sioux Falls einen prominenten Auftrag an Land zu ziehen. Dabei zeigt sich, dass Design und Unternehmergeist bei ihnen Hand in Hand gehen.

