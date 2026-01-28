Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 3Folge 1vom 28.01.2026
47 Min.Folge vom 28.01.2026

Am 5. Februar 1992 erschüttert ein Sprenganschlag den Gendarmerieposten Haid/Ansfelden. Ein Kilo Gelatine-Donarit zerstört das Stiegenhaus, verletzt wird niemand. Täter ist der 38-jährige arbeitslose Sprengmeister Georg B., bekannt für Gewalt und Hass auf die Gendarmerie. In derselben Nacht erschießt er in Rutzing den Beamten Erwin F. (23) und verletzt zwei Kollegen schwer.

