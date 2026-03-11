Verschwunden und ermordet? Der Fall Julia K.Jetzt kostenlos streamen
Fahndung Spezial
Folge 2: Verschwunden und ermordet? Der Fall Julia K.
47 Min.Folge vom 11.03.2026
Im Juni 2006 verschwindet die 15-jährige Julia K. aus Pulkau im Norden Niederösterreichs spurlos. Es folgen jahrelange Ermittlungen, widersprüchliche Zeugenaussagen und ein umstrittener Cobra-Einsatz. Hinweise aus der Drogen-Szene und wechselnde Verdächtige prägen den Fall. Fünf Jahre später wird Julias Leiche auf dem Grundstück eines Verdächtigen gefunden. Er wird wegen Mordes verurteilt - dennoch bleiben bis heute Fragen zum Tatablauf offen.
