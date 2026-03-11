Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fahndung Spezial

Verschwunden und ermordet? Der Fall Julia K.

ServusTVStaffel 3Folge 2vom 11.03.2026
Verschwunden und ermordet? Der Fall Julia K.

Verschwunden und ermordet? Der Fall Julia K.Jetzt kostenlos streamen

Fahndung Spezial

Folge 2: Verschwunden und ermordet? Der Fall Julia K.

47 Min.Folge vom 11.03.2026

Im Juni 2006 verschwindet die 15-jährige Julia K. aus Pulkau im Norden Niederösterreichs spurlos. Es folgen jahrelange Ermittlungen, widersprüchliche Zeugenaussagen und ein umstrittener Cobra-Einsatz. Hinweise aus der Drogen-Szene und wechselnde Verdächtige prägen den Fall. Fünf Jahre später wird Julias Leiche auf dem Grundstück eines Verdächtigen gefunden. Er wird wegen Mordes verurteilt - dennoch bleiben bis heute Fragen zum Tatablauf offen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Fahndung Spezial
ServusTV
Fahndung Spezial

Fahndung Spezial

Alle 1 Staffeln und Folgen