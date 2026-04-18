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Fahrt ins Risiko

Auf Norwegens arktischen Straßen

ServusTVStaffel 1Folge 6vom 18.04.2026
Auf Norwegens arktischen Straßen

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Fahrt ins Risiko

Folge 6: Auf Norwegens arktischen Straßen

48 Min.Folge vom 18.04.2026

Im äußersten Nordosten Norwegens, der Finnmark, sind die Winter eiskalt und schneereich. Durch die Lage am Arktischen Ozeans sind die Straßen anfällig für Schneeverwehungen. Jeder Meter ist eine Herausforderung und eine Fahrt ins Risiko! Ein Abenteuer für alle, die sich auf den Weg in die faszinierende und einmalige Landschaft machen, durch eine scheinbar endlose Schneewüste.

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