Auf Norwegens arktischen StraßenJetzt kostenlos streamen
Fahrt ins Risiko
Folge 6: Auf Norwegens arktischen Straßen
48 Min.Folge vom 18.04.2026
Im äußersten Nordosten Norwegens, der Finnmark, sind die Winter eiskalt und schneereich. Durch die Lage am Arktischen Ozeans sind die Straßen anfällig für Schneeverwehungen. Jeder Meter ist eine Herausforderung und eine Fahrt ins Risiko! Ein Abenteuer für alle, die sich auf den Weg in die faszinierende und einmalige Landschaft machen, durch eine scheinbar endlose Schneewüste.
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