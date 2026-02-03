Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 03.02.2026
Folge 5: Zwischen Modern Talking und Lanz & Precht

44 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Modern Talking in einer Sendung mit Lanz und Precht? Das gibt es nur bei Fake News! Linda Zervakis und Benni Stark liefern die größten Unwahrheiten der Woche. Auch Nils Holst und Katrin Bauerfeind wagen Blicke in die Zukunft und in die Köpfe des Volkes.

ProSieben
