Fakt oder Fake vom 06.06.2025

ORF1Staffel 1Folge 27vom 05.06.2025
56 Min.Folge vom 05.06.2025

In dieser Woche fliegen die Fakten, die Fakes und auch die Korken, wenn Brigitte Kren, Gregor Seberg und Lilian Klebow auf der Suche nach Antworten nicht nur zu absurden Gedanken greifen, sondern auch zum Akkuschrauber und der mit Wasser gefüllten Sprühflasche.

ORF1
