Folge 27: Fakt oder Fake vom 06.06.2025
56 Min.
In dieser Woche fliegen die Fakten, die Fakes und auch die Korken, wenn Brigitte Kren, Gregor Seberg und Lilian Klebow auf der Suche nach Antworten nicht nur zu absurden Gedanken greifen, sondern auch zum Akkuschrauber und der mit Wasser gefüllten Sprühflasche.
