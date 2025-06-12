Fakt oder Fake - Highlights und Hoppalas vom 13.06.2025Jetzt kostenlos streamen
Fakt oder Fake
Folge 28: Fakt oder Fake - Highlights und Hoppalas vom 13.06.2025
Die schönsten Momenten und ungeplanten Zwischenfälle der letzten Staffel. Moderator Clemens Maria Schreiner über sich als Zauberlehrer, seine interessierten Schüler*innen Günther Lainer, Nadja Bernhard und Michael Ostrowski dürfen gleich am schweren Gerät üben: Der sorgsamen Bedienung eines Zauberstabes. Angelika Niedetzky, Manuel Thalhammer und Andreas Vitásek betreiben Couchsport und rätseln aus der Sitzposition heraus, wie ein verkehrter Klimmzug körperlich möglich sein kann? Das Dreamteam des sportlichen Humors, Philipp Jelinek, Lydia Prenner-Kasper und Hannes Reichelt nimmt eine Geschichtsstunde und klärt die Frage, ob die Wikinger wirklich Helme getragen haben? Musikalisch wird es in der Runde von Selina Graf, Robert Palfrader und Gregor Seberg: sie bringen Metallrohre zum Singen. Das absolute Highlight der Sendung liefert Angelika Niedetzky beim Öffnen einer Weinflasche.
