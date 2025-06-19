Fakt oder Fake - Saisonfinale vom 20.06.2025Jetzt kostenlos streamen
Fakt oder Fake
Folge 29: Fakt oder Fake - Saisonfinale vom 20.06.2025
55 Min.Folge vom 19.06.2025
Clemens Maria Schreiner präsentiert das Beste noch nicht Gesehene aus der letzten Staffel. Das Fakt oder Fake-Team hat eine Überfülle an unfassbaren Videos und überprüfenswerten „Urban Myths“ ausgegraben. Darunter die Frage, ob Hunger uns wütend macht. Manuel Rubey plaudert aus dem Nähkästchen, in seiner Familie sind scheinbar viel „hangry“. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
