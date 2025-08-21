Fakt oder Fake vom 22.08.2025Jetzt kostenlos streamen
Fakt oder Fake
Folge 33: Fakt oder Fake vom 22.08.2025
Gastgeber Clemens Maria Schreiner hat keine Mühen gescheut, um ganz großes Forschungskino ins Fakt oder Fake Studio zu bringen. In dieser Woche beschäftigen wir uns mit Weltraumtechnologie! Gibt es wirklich Ufos? Und wenn ja, können sie fliegen? Was ist ein Ionensturm und ist er schlecht für die Frisur? Das kann unseren Gästen im windsicheren Studio nichts anhaben. Im Rateteam der schlaue Kopf Oliver Baier, die stilsichere und scharf gewitzte Malarina und der studierte Biologe und Kabarettist Berni Wagner. Sie bleiben in dieser Folge auf der Erde und dem Boden der Tatsachen, wenn sie rätseln, ob Menschen im Schlaf nicht riechen und auch, ob man Bananen, wenn sie schon etwas braun sind, einfach wieder gelb föhnen kann. Die Frisur sitzt, die Fakten auch! Bildquelle: ORF/Hans Leitner
