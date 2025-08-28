Fakt oder Fake vom 29.08.2025Jetzt kostenlos streamen
Fakt oder Fake
Folge 34: Fakt oder Fake vom 29.08.2025
53 Min.Folge vom 28.08.2025
Bunt ist die Welt doch so viel schöner! Das denkt sich auch unser Moderator Clemens Maria Schreiner und überrascht Gerald Votava, Michael Ostrowski und Julia Edtmeier mit Schrauben, die ihre Farbe wechseln können. Beim Versuch dem bunten Treiben auf den Grund zu gehen, fließt viel Energie durch die kreativen Köpfe. Passend, dass ein Video dem verblüfften Rateteam zeigt, wie man Energie in Spritzen füllen kann. Und wenn das nichts bringt, dann hilft immer noch eine Tasse Kaffee. Der soll sogar gesund sein. Wirklich wahr? Bildquelle: ORF/Hans Leitner
