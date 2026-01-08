Fakt oder Fake vom 09.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Fakt oder Fake
Folge 36: Fakt oder Fake vom 09.01.2026
Clemens Maria Schreiner ist zurück und hat bei der Faktensuche prominente SchauspielerInnen an seiner Seite: Katharina Straßer, Thomas Mraz und Veronika Polly stellen sich den ersten Fakten bzw. Fakes des neuen Jahres. Ob das berühmte "Eisstaberl-Domino" wirklich so spektakulär funktioniert, wird genauso getestet wie ein Mythos, der besonders für die rothaarige Veronika Polly heikel ist: Spüren Rothaarige Schmerz stärker - und wirken Narkosemittel bei ihnen schwächer? Neu ist die Rubrik rund um Künstliche Intelligenz. Und in dem Zusammenhang steht eine interessante Frage im Raum: Clemens Maria Schreiner gehört nicht zu den Unintelligentesten seiner Zunft, das ist bekannt. Aber spricht er tatsächlich akzentfrei italienisch, japanisch und polnisch? Es wird auf jeden Fall humorvoll überlegt und dabei nicht nur viel gelacht, sondern ebenso viel gelernt. Das ist ein Fakt! Bildquelle: ORF/Hans Leitner
