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Fakt oder Fake

Fakt oder Fake vom 23.01.2026

ORF1Staffel 1Folge 38vom 22.01.2026
Fakt oder Fake vom 23.01.2026

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Fakt oder Fake

Folge 38: Fakt oder Fake vom 23.01.2026

53 Min.Folge vom 22.01.2026

In dieser ESC-Spezialausgabe dreht Clemens Maria Schreiner die Lautstärke voll auf! Mit Tom Neuwirth, Marianne Mendt und JJ sitzen echte Songcontest-Profis im Studio – und müssen einige erstaunliche Thesen auf die Probe stellen: Können 60.000 Konzertbesucher ein echtes Erdbeben auslösen? Macht Detox wirklich Sinn oder ist es nur Smoothie-Marketing? Und warum gefallen wir uns auf Fotos manchmal mehr als im Spiegel? Bildquelle: ORF/ORF/Hans Leitner

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