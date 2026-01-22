Fakt oder Fake vom 23.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Fakt oder Fake
Folge 38: Fakt oder Fake vom 23.01.2026
53 Min.Folge vom 22.01.2026
In dieser ESC-Spezialausgabe dreht Clemens Maria Schreiner die Lautstärke voll auf! Mit Tom Neuwirth, Marianne Mendt und JJ sitzen echte Songcontest-Profis im Studio – und müssen einige erstaunliche Thesen auf die Probe stellen: Können 60.000 Konzertbesucher ein echtes Erdbeben auslösen? Macht Detox wirklich Sinn oder ist es nur Smoothie-Marketing? Und warum gefallen wir uns auf Fotos manchmal mehr als im Spiegel? Bildquelle: ORF/ORF/Hans Leitner
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