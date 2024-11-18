Familie Holmes: Die Hausretter
Folge vom 18.11.2024: Ein Haus zum Verzweifeln
45 Min.Folge vom 18.11.2024
Joanne und Mike träumten von einem Anbau, doch nach einem Jahr miserabler Arbeit eines Bauunternehmers, der das Projekt abrupt verließ, war ihr Zuhause unbewohnbar. Mike, Sherry und Michael eilen zur Rettung, doch sie stehen vor gefährlichen elektrischen Problemen, bröckelnden Ziegeln und ernsthaften strukturellen Mängeln. Gleichzeitig sind Domenic und Nives Opfer eines anderen Betrugs: Sie zahlten 60.000 Dollar an einen Bauunternehmer für einen Pool, nur um zu erfahren, dass er mit dem Geld das Land verlassen hat und ihre Träume ebenso geplatzt sind wie der versprochene Pool.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
