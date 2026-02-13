Familie Holmes: Die Hausretter
Folge vom 13.02.2026: Haus mit Leck
44 Min.Folge vom 13.02.2026
Nach der Beseitigung der größten Baumängel nimmt das Team die Innenräume bei Sarah und Matt in Angriff und gestaltet helle, funktionale Wohnbereiche, die den Alltag der Familie neu ordnen. Gleichzeitig stoßen Mike und Sherry auf ein schwerwiegendes Problem bei Maria und Frank: Seit Jahren läuft Wasser in den Keller und setzt dem Haus wie auch der Gesundheit der Bewohner:innen zu. Fehlende Abdichtungen und ungünstige Bedingungen rund ums Fundament machen den Einsatz besonders heikel.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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