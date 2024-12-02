Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Familie Holmes: Die Hausretter

An der Belastungsgrenze

HGTVFolge vom 02.12.2024
An der Belastungsgrenze

An der BelastungsgrenzeJetzt kostenlos streamen

Familie Holmes: Die Hausretter

Folge vom 02.12.2024: An der Belastungsgrenze

44 Min.Folge vom 02.12.2024

Mark und Renae hatten große Pläne, in ihrem Haus ein Kellerapartment für Marks Mutter zu schaffen, doch ein betrügerischer Bauunternehmer hinterließ gefährliche Mängel. Mike, Michael und Sherry entdecken freiliegende Kabel und Gaslecks, aber sie geben nicht auf, ein wunderschönes neues Zuhause zu designen. Und auch Alison und Jason erhalten endlich einen neuen, sicheren Keller – mit einem Kinderbereich und Fitnessraum.

Alle verfügbaren Folgen