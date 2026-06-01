Familie Schmitz lernt lügenJetzt ohne Werbung streamen
Familie Undercover
Folge 1: Familie Schmitz lernt lügen
45 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Im Job muss Tom notgedrungen tiefstapeln und sich seiner neuen Vorgesetzten Lisa unterordnen. Doch als eine Unschuldige als Mord-Tatverdächtige festgenommen wird, kann Tom nicht untätig im Hintergrund bleiben. In den vier Wänden ihres neuen Zuhauses ist die Situation noch brisanter: Tom, der zum ersten Mal seit Jahren wieder mit seinen Kindern unter einem Dach lebt, erkennt, dass Sohn Erik und Tochter Aletta ein akutes Sicherheitsrisiko sind.
Alle Staffeln im Überblick
Familie Undercover
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: H&V Entertainment