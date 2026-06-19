Familie Schmitz hat HausarrestJetzt ohne Werbung streamen
Familie Undercover
Folge 2: Familie Schmitz hat Hausarrest
45 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 6
Top-Ermittler Tom Schmitz backt kleine Brötchen: In Niederkleusdorf, Sauerland, muss er mit seiner Vorgesetzten Lisa einen Scheunenbrand ohne Leiche untersuchen. Weil seine Kinder ihre Zeugenschutzlegende nicht beherrschen, hat Tom Aletta und Erik vorläufig Hausarrest erteilt. Die Vorsichtsmaßnahme geht leider nach hinten los: die Geschwister fallen nun erst recht der neugierigsten Nachbarin des Landkreises, Witwe Köppel, auf.
Alle Staffeln im Überblick
Familie Undercover
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: H&V Entertainment