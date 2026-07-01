Familie Schmitz schwänzt SchuleJetzt ohne Werbung streamen
Familie Undercover
Folge 5: Familie Schmitz schwänzt Schule
44 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12
Auf dem Bauernhof einer ehemaligen Hippie-Kommune liegt Stefan Kastenmüller tot in seinem Bett - erstickt. Seine Frau Irmel ist am Boden zerstört. Sie gibt Stefans Ex, Steffi, die Schuld am Mord. Angeblich wollte sie Stefan immer noch zurückhaben. Doch reicht "verschmähte Liebe" als Motiv? Dann erfahren Tom und Lisa, dass jemand ein finanzielles Interesse am Grundstück hatte, das durch die Sturheit des Alt-Hippies Stefan gefährdet war. Ein Mordmotiv?
Alle Staffeln im Überblick
Familie Undercover
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: H&V Entertainment