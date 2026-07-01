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Familie Undercover

Familie Schmitz schwänzt Schule

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 5vom 02.07.2026
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Familie Undercover

Folge 5: Familie Schmitz schwänzt Schule

44 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12

Auf dem Bauernhof einer ehemaligen Hippie-Kommune liegt Stefan Kastenmüller tot in seinem Bett - erstickt. Seine Frau Irmel ist am Boden zerstört. Sie gibt Stefans Ex, Steffi, die Schuld am Mord. Angeblich wollte sie Stefan immer noch zurückhaben. Doch reicht "verschmähte Liebe" als Motiv? Dann erfahren Tom und Lisa, dass jemand ein finanzielles Interesse am Grundstück hatte, das durch die Sturheit des Alt-Hippies Stefan gefährdet war. Ein Mordmotiv?

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