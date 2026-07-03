Family Guy
Folge 10: Der letzte Knall
23 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12
Peter steigert sich anlässlich des bevorstehenden Jahrtausendwechsels immer mehr in seine Weltuntergangstheorien und lässt alle geplanten Neujahrsaktionen seiner Familie streichen. Denn er ist sich einer Sache ganz sicher: Am 1. Januar 2000 werden Bomben die ganze Welt zerstören - außer einer erstaunlich robusten Twinkie-Fabrik. Nun machen sich die Griffins auf die Suche nach dieser Fabrik, doch unterwegs wird Stewie von einer Mutanten-Bande gekidnappt.
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Family Guy
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
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