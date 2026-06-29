Family Guy
Folge 6: Nie mehr Pfadfinder
23 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6
Als Chris aus der Jugendpfadfindergruppe geworfen wird, lädt Peter die ganze Familie zu einem Besuch nach New York in den Big Apple ein, um seinen niedergeschlagenen Sohn wieder aufzumuntern. Doch als Peter falsch abbiegt, landen sie in einem urwüchsigen amerikanischen Casino. Dort aber gerät Lois in einen Spielrausch und betätigt den Spielautomat leider einmal zu viel. Peter muss nun all seine Fantasie aufwenden, um zu beweisen, dass er ein gebürtiger Amerikaner ist.
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Family Guy
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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