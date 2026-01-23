Family Guy
Folge 1: The Simpsons Guy (1)
21 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Weil Peter mit einem sexistischen Comic alle Frauen in Quahog gegen sich aufgebracht hat, beschließen die Griffins, zu fliehen. Leider kommen sie nicht weit - nachdem ihr Auto gestohlen wurde, stranden sie ausgerechnet in Springfield. Dort schließen sie schnell Bekanntschaft mit den Simpsons ...
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
