ProSieben MAXXStaffel 14Folge 17vom 13.02.2026
Folge 17: Peters neue Freundinnen

21 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

Nachdem Peter im Fernsehen einen Roast entdeckt hat, bei dem sich Kollegen und Freunde über einen Prominenten lustig machen, ermuntert er seine Bekannten dazu, bei einem Roast auch über ihn herzuziehen. Wie derbe die Reden ausfallen überrascht ihn jedoch. Beleidigt macht er sich auf die Suche nach neuen Freunden und findet bald bei drei Frauen Anschluss. Doch die Sache geht nach hinten los ...

