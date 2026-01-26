Family Guy
Folge 2: The Simpsons Guy (2)
21 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Weil die Suche nach dem gestohlenen Auto der Griffins noch nicht erfolgreich war, bleibt die Familie weiter bei den Simpsons. Alle kommen super miteinander aus. Doch dann geraten Peter und Homer in Streit über eine Frage, bei der für beide der Spaß aufhört: Welches Bier ist besser, Pawtucket Patriot Ale oder Duff?
Family Guy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
