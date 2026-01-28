Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Family Guy

Baking Bad

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 4vom 28.01.2026
Baking Bad

Baking BadJetzt kostenlos streamen

Family Guy

Folge 4: Baking Bad

21 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12

Lois hat ein altes Familienrezept für Cookies ausgegraben. Peter ist hin und weg - so sehr, dass er sie überredet, gemeinsam einen Keks-Laden zu eröffnen. Leider hält sich der Kundenandrang zunächst in Grenzen. Um das Geschäft anzukurbeln, besinnt sich Peter auf einen Trick, der immer funktioniert: Sex sells! Der Plan geht voll auf. Lois allerdings ist völlig entsetzt, was aus ihrer unschuldigen Bäckerei geworden ist ...

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Family Guy
ProSieben MAXX
Family Guy

Family Guy

Alle 2 Staffeln und Folgen