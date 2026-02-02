Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Family Guy

Jungfrau (2000), männlich, sucht?

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 7vom 02.02.2026
Jungfrau (2000), männlich, sucht?

Jungfrau (2000), männlich, sucht?Jetzt kostenlos streamen

Family Guy

Folge 7: Jungfrau (2000), männlich, sucht?

21 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Kurz vor Weihnachten treffen Lois und Peter im Einkaufszentrum überraschend Jesus wieder. Die beiden beschließen, die letzte unschöne Begegnung zu vergessen und Peter trifft sich schließlich auf ein Bier mit Gottes Sohn. Dabei erfährt er, dass Jesus ziemlich einsam ist und beschließt, dessen anstehenden Geburtstag groß zu feiern: Der Heiland soll seine Jungfräulichkeit verlieren ...

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Family Guy
ProSieben MAXX
Family Guy

Family Guy

Alle 2 Staffeln und Folgen