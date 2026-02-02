Jungfrau (2000), männlich, sucht?Jetzt kostenlos streamen
Family Guy
Folge 7: Jungfrau (2000), männlich, sucht?
21 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Kurz vor Weihnachten treffen Lois und Peter im Einkaufszentrum überraschend Jesus wieder. Die beiden beschließen, die letzte unschöne Begegnung zu vergessen und Peter trifft sich schließlich auf ein Bier mit Gottes Sohn. Dabei erfährt er, dass Jesus ziemlich einsam ist und beschließt, dessen anstehenden Geburtstag groß zu feiern: Der Heiland soll seine Jungfräulichkeit verlieren ...
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
