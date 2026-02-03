Zum Inhalt springenBarrierefrei
Family Guy

Stewie, Chris und Brians verrückte Reise durch die Zeit

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 8vom 03.02.2026
Stewie, Chris und Brians verrückte Reise durch die Zeit

Family Guy

Folge 8: Stewie, Chris und Brians verrückte Reise durch die Zeit

21 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 16

Chris hat Probleme in der Schule: Er muss unbedingt die Geschichtsprüfung am nächsten Tag bestehen, sonst wird er nicht versetzt. Stewie und Brian beschließen, dem nicht allzu hellen Kopf eine spezielle Lektion zu erteilen. Kurzerhand reisen sie mit Stewies Zeitmaschine zu verschiedenen wichtigen historischen Ereignissen. Doch im London des Jahres 1912 kommt es zu einem Streit, und Chris versucht seinen Begleitern zu entkommen - auf der Titanic ...

