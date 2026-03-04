Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 15Folge 11vom 04.03.2026
Folge 11: Das Erdnussbutter-Kind

21 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12

Familie Griffin gerät beim Einkaufen in ein Casting für das neue "Erdnussbutter-Kind". Die Produzenten wollen für diese Rolle unbedingt Stewie haben, und Peter und Lois erhoffen sich eine große Schauspielkarriere für ihren Sohn. Während Peter und Lois dauerhaft mit Stewie üben und ihn ständig zu Castings schicken, sieht Brian das ganze überaus kritisch und sieht sich gezwungen, etwas dagegen zu tun.

