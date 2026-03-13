Family Guy
Folge 19: König Chris
21 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Chris möchte Schulball-König werden, um so an Beliebtheit zu gewinnen. Erstaunlicherweise wird er sogar gewählt. Brian und Stewie sind sich allerdings sicher, dass böse Absichten dahinterstecken und versuchen diese aufzudecken. Es stellt sich jedoch heraus, dass das nicht der Grund für die zahlreichen Stimmen war. Unterdessen fühlt sich Cleveland von Peter und Joe schlecht behandelt und freundet sich daher mit Jerome an. Schaffen die drei es, ihre Freundschaft zu retten?
Weitere Folgen in Staffel 15
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Family Guy
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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