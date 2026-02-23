Family Guy
Folge 4: Peternormal Activity
21 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12
Peter, Joe, Cleveland und Quagmire sind vom neuesten Horrorfilm "Psycho-Papst 2" mehr als enttäuscht. Daher kommen sie auf die Idee, ein Drehbuch zu einem Horrorfilm zu schreiben. Zur Inspiration nutzen sie das alte und verlassene Irrenhaus. Nachts quartieren sie sich dort ein, um die gruselige Atmosphäre zu spüren. Zwar kommen ihnen so die besten Ideen, aber es hat auch negative Seiten, denn die Nacht nimmt eine dramatische Wendung ...
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
