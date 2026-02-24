Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 15Folge 5vom 24.02.2026
21 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12

Als Peter ein Video von sich findet, glaubt er, im Leben versagt zu haben. In dem Video spricht der junge Peter darüber, dass er hofft, als Erwachsener kein Loser zu sein. In der Hoffnung, dass es seinem Sohn Chris nicht genauso ergehen wird, setzt Peter alles daran, Chris zu einem intelligenten und kultivierten jungen Mann zu machen. Das hat allerdings Konsequenzen - nicht nur für seine Beziehung zu seinem Vater Peter, sondern auch für Brian ...

