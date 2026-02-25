Family Guy
Folge 6: Peters Schwester
21 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Es ist mal wieder Zeit für Thanksgiving im Hause Griffin und Peter erhält dazu überraschend Post von seiner Schwester Karen: Sie kündigt sich als Besuch an. Nicht allen ist ihre Existenz allerdings bewusst. Während ihres Aufenthalts bei Peter und seiner Familie wird auch mehr als deutlich, warum er seine Schwester nie wirklich erwähnt hat. Es kommt zu einem finalen Showdown zwischen den Geschwistern, bei dem Megs Hilfe dringend benötigt wird.
Weitere Folgen in Staffel 15
Alle Staffeln im Überblick
Family Guy
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
