ProSieben MAXX Staffel 15 Folge 6 vom 25.02.2026
Folge 6: Peters Schwester

21 Min. Folge vom 25.02.2026 Ab 12

Es ist mal wieder Zeit für Thanksgiving im Hause Griffin und Peter erhält dazu überraschend Post von seiner Schwester Karen: Sie kündigt sich als Besuch an. Nicht allen ist ihre Existenz allerdings bewusst. Während ihres Aufenthalts bei Peter und seiner Familie wird auch mehr als deutlich, warum er seine Schwester nie wirklich erwähnt hat. Es kommt zu einem finalen Showdown zwischen den Geschwistern, bei dem Megs Hilfe dringend benötigt wird.

