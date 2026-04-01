Passagier Fett-und-fünfzigJetzt kostenlos streamen
Family Guy
Folge 10: Passagier Fett-und-fünfzig
21 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Als Peter, Joe und Cleveland herausfinden, dass Quagmire als Pilot bei der Airline vergünstigte Flugtickets bekommt, lassen sie sich von ihm auf einen Trip nach San Francisco einladen. Dort haben sie jede Menge Spaß. Auf dem Rückflug kommt es jedoch zu Turbulenzen, als Terroristen das Flugzeug kapern, um es über Las Vegas abstürzen lassen zu wollen ...
Weitere Folgen in Staffel 16
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Family Guy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: 20th Century Fox, Bildrechte: 2014 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.