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Der Gronk und die Bienen

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 11vom 02.04.2026
Der Gronk und die Bienen

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Folge 11: Der Gronk und die Bienen

21 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12

Zu Peters Freude zieht nebenan der berühmte Footballspieler Gronkowski ein. Doch die Begeisterung lässt nach, als dessen ständiges Partymachen Peter und seinen Freunden zu viel wird. Sie wollen Gronkowski loswerden, was sich als schwieriger herausstellt als gedacht. Indes hat Stewie das Imkern für sich entdeckt. Da sich sein selbst gemachter Honig sehr gut verkauft, behandelt er die Bienen mit Steroiden, um die Produktion zu erhöhen. Das geht allerdings gehörig nach hinten los.

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