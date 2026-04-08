Grauer Star und GeigenkunstJetzt kostenlos streamen
Family Guy
Folge 13: Grauer Star und Geigenkunst
21 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
Peter ist bei der örtlichen Talentshow fasziniert von einer jungen Geigerin und überredet seine Freunde, ein Streichquartett mit ihm zu gründen. Da er jedoch der einzige ist, der nicht übt, schmeißen sie ihn raus. Brian hilft indes Carter, der nach einer Augen-OP kurzfristig nichts sieht. Wider Erwarten mag er das Leben als Diensthund bei den reichen Pewterschmidts. Als Carter Brians Dienste nicht mehr benötigt, möchte ihn dieser deshalb wieder erblinden lassen.
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Family Guy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 15-17, Season 21, Season 24: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 14-15: 20th Century Fox International Television & © Season 14: 20th Century Fox & © Season 17: Videorechte: Walt Disney Company Germany GmbH, Bildrechte: 2018-2019 Fox and its related entities. All rights reserved. & © Season 17: Videorechte: 20th Century Fox International Television, Bildrechte: 2018-2019 Fox and its related entities. All rights reserved.