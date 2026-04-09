Family Guy
Folge 14: Ihr Tinderlein kommet
21 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Stewie klagt über starke Rückenschmerzen. Als Lois mit ihm zum Arzt geht, stellt dieser eine Skoliose bei ihm fest und verpasst ihm ein Korsett. Damit erregt Stewie überall so viel Mitleid, dass er stets bevorzugt behandelt wird und das Korsett auch nach seiner Genesung nicht mehr ablegen will. Quagmire dagegen entdeckt die App Tinder für sich und trifft sich jede Nacht mit einer anderen Frau. Als daraus eine richtige Sucht wird, sind seine Freunde besorgt.
Weitere Folgen in Staffel 16
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Family Guy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 24: Walt Disney Company Germany GmbH