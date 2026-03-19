Family Guy
Folge 3: American Gigg-Olo
21 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12
Aufgrund eines Pilotenstreiks hat Quagmire keine Arbeit mehr. Da kommt ihm gerade ein Junggesellinnenabschied zugute, wo er dank seiner Piloten-Uniform für einen Stripper gehalten wird. Seine neue Tätigkeit als Gigolo gefällt ihm so gut, dass Peter innerhalb von kürzester Zeit sein Zuhälter wird und die Geschäfte für ihn übernimmt. Derweil ist Brian verzweifelt, weil er nicht mehr krankenversichert ist. Dumm, dass er ausgerechnet jetzt eine Leistenbruch-Operation benötigt ...
Weitere Folgen in Staffel 16
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Family Guy
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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