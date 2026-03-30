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Family Guy

Wie der Griffin Weihnachten gestohlen hat

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 9vom 30.03.2026
Wie der Griffin Weihnachten gestohlen hat

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Folge 9: Wie der Griffin Weihnachten gestohlen hat

21 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12

Peter gibt sein Debüt als Weihnachtsmann und stellt sich dabei so gut an, dass er für die ganze Saison engagiert wird. Dabei bemerkt er natürlich schnell, wie er in den Genuss vieler Vorteile gelangt. Dies nutzt er aus und treibt es so weit, dass ihn der echte Weihnachtsmann in Rechenschaft zieht. Derweil versucht Brian alles nur Erdenkliche, um Frauen auf Weihnachtsfeiern aufzureißen. Stewie kommt ihm auf die Schliche und spioniert ihm nach ...

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