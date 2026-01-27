Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lois C.K.

ProSieben MAXXStaffel 24Folge 4vom 27.01.2026
21 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Lois freut sich auf einen Konzertabend mit ihren Freundinnen. Da Peter jedoch zu spät nach Hause kommt, verpasst sie die Show. Die Frauen ziehen weiter in eine Bar, in der zufällig ein Stand-up-Comedy-Abend stattfindet. Lois geht kurzerhand auf die Bühne und lässt ihrem Frust über Peter freien Lauf - mit durchschlagendem Erfolg.

