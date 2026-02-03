Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Family Guy

Schwein und Huhn

ProSieben MAXXStaffel 24Folge 5vom 03.02.2026
Schwein und Huhn

Schwein und HuhnJetzt kostenlos streamen

Family Guy

Folge 5: Schwein und Huhn

21 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Meg nimmt an einer Datingshow teil, bei der sich die Kandidaten als Tiere vom Bauernhof verkleiden. In ihrer Rolle als Schwein verliebt sie sich in das Huhn, und die beiden gehen abseits der Show eine Beziehung miteinander ein. Peter ist von dem neuen Freund seiner Tochter alles andere als begeistert und stellt sie vor ein Ultimatum ...

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Family Guy
ProSieben MAXX
Family Guy

Family Guy

Alle 2 Staffeln und Folgen