Family Guy
Folge 6: Co-Pilot Brian
21 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
Brians neuestes Hobby ist eine Flugsimulator-App, in der er zahlreiche erfolgreiche Landungen durchführt. Nun fühlt er sich bereit für den echten Job und schließt sich Quagmire als Co-Pilot an. Als er eine Notlandung fast im Alleingang durchführt, wird er zum Star von Quahog. Stewie wird währenddessen Pizzabäcker und eröffnet zusammen mit Chris ein Pop-up-Restaurant im Garten der Griffins.
Weitere Folgen in Staffel 24
Genre:Comedy
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
