ProSieben MAXXStaffel 24Folge 6vom 10.02.2026
21 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12

Brians neuestes Hobby ist eine Flugsimulator-App, in der er zahlreiche erfolgreiche Landungen durchführt. Nun fühlt er sich bereit für den echten Job und schließt sich Quagmire als Co-Pilot an. Als er eine Notlandung fast im Alleingang durchführt, wird er zum Star von Quahog. Stewie wird währenddessen Pizzabäcker und eröffnet zusammen mit Chris ein Pop-up-Restaurant im Garten der Griffins.

ProSieben MAXX
