Und den Größten hat ...Jetzt kostenlos streamen
Family Guy
Folge 5: Und den Größten hat ...
22 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Meg ist als Fahnenschwenkerin bei der Footballmannschaft aufgenommen worden. Die anderen Cheerleader können sie jedoch nicht leiden und ärgern sie, wo sie nur können. Als Lois ihr anbietet, sich zu rächen, kann sie sich trotzdem nicht dazu entschließen ... Mit Schrecken stellt Peter fest, dass sein Sohn Chris einen viel größeren Penis hat als er. Zutiefst deprimiert setzt er alles daran, dies zu verbergen - allerdings ohne Erfolg.
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Family Guy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
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