Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 01.12.2022: Kurs Nord-Nordost
Folge vom 01.12.2022
Die neue Saison beginnt mit einem Paukenschlag. Um den Bestand der Roten Königskrabbe in Alaska zu schützen, hat die Fischereibehörde den Fang bis auf Weiteres untersagt! Die Maßnahme wird zum ersten Mal seit 25 Jahren ergriffen und stellt die Krabbenfischer vor ein gravierendes Problem. Jetzt müssen schleunigst Alternativen her: Während Kapitän Sig Hansen das Geschäft kurzerhand nach Norwegen verlagert, weicht ein Großteil der Flotte auf andere Beutetiere aus. Taschenkrebs und Kohlenfisch stehen plötzlich genauso hoch im Kurs, wie die artverwandte Goldene Königskrabbe.
