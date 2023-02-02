Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Süßwasser-Alarm

Folge vom 02.02.2023
Folge vom 02.02.2023: Süßwasser-Alarm

44 Min. Ab 12

Auf der Jagd nach Kohlenfisch lassen Jake Anderson und seine Nichte Shyanne eine alte Familientradition wieder aufleben: Sie fischen an der Unimak-Passage, einem ganz speziellen Spot, der bereits vor 120 Jahren von Jakes Urgroßvater ausgekundschaftet worden ist. Im Gegensatz dazu setzt Krabbenfischer Josh Harris lieber auf moderne Tricks. Mit Leuchtmitteln des 21. Jahrhunderts veranstaltet er eine kleine Unterwasser-Disco, um die Krustentiere in die Lichtfalle zu locken! Derweil gerät die „Time Bandit“ in stürmische Gefilde. Zudem droht angesaugtes Süßwasser die Krabben-Fracht im Wert von 800.000 Dollar zunichte zu machen.

