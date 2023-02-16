Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 16.02.2023: Fahrt auf Sicht
45 Min.Folge vom 16.02.2023
Die „Time Bandit“ hat Goldene Königskrabben im Wert von 140.000 Dollar im Tank. Doch gerade, als sich die Besatzung auf den Weg zum Löschen der Ladung macht, streikt das Navigationssystem! Bei sternenklarer Nacht kann sich Kapitän Johnathan Hillstrand zumindest am Firmament orientieren - bis in der Ferne die Bordbeleuchtung eines alten Bekannten auftaucht. Andernorts bekommt die „Cornelia Marie“ ungewöhnliche Unterstützung: Ein Killerwal weist den Seeleuten den Weg zu den besten Fanggründen der Saison.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
