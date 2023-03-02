Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 02.03.2023: Ein tiefer Einschnitt
44 Min.Folge vom 02.03.2023Ab 12
Rip Carlton hat einen lukrativen Deal für Goldene Königskrabben abgeschlossen. Die neue Fangquote umfasst 180 Tonnen. Dabei hat der Kapitän der „Patricia Lee“ die Preisentwicklung am Markt genau im Blick. Der Mehrverdienst für die Crew könnte 130.000 Dollar betragen! Um das Ziel zu erreichen, wagen sich die Männer auf „Messers Schneide“, ein schwierig zu befischendes Fanggebiet. Andernorts vereinen Sig und Keith ihre Kräfte bei der Jagd nach Bairdi-Krabben. Allerdings wird die „Northwestern“ doppelt gebeutelt: Nach einer Adlerattacke am Mast fällt der Autopilot aus. Ein Leck an der Hydraulikkühlung verursacht zusätzliche Probleme.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.