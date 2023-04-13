Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 13.04.2023: Der Hakenwerfer
44 Min.Folge vom 13.04.2023Ab 12
Über 900 Kilometer nördlich von Dutch Harbor riskiert Seemann Sig Hansen viel, um den Schneekrabben-Jackpot zu knacken. Tückisches Packeis macht der Besatzung der „Northwestern“ das Leben zusätzlich schwer. Mit einer neuartigen Ködermethode, die Sig bei seinem Norwegen-Trip kennengelernt hat, will der Kapitän nun den Fangerfolg maximieren. Derweil ist die Stimmung an Bord der „Time Bandit“ am Siedepunkt angelangt. Decksmaat Freddy gerät mit Crewmitglied Jared aneinander, weil sich die Streithähne beim Hakenwerfen in die Quere gekommen sind.
