Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Partner wider Willen

DMAXFolge vom 11.01.2024
Partner wider Willen

Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 11.01.2024: Partner wider Willen

44 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 12

Gute Nachrichten an Bord der „Northwestern“: Nachdem sich Sig Hansens Schwiegersohn Clark wegen inneren Blutungen ärztlich behandeln lassen musste, gibt es nun Entwarnung. Der Seemann hat grünes Licht, aufs Meer hinaus zu fahren und seine Leute beim großen Kabeljau-Endspurt zu unterstützen. Auch in dieser Folge: Nach der Kollision bei der Köderübergabe muss die „Victory“ auf Schäden untersucht werden. Kapitänin Sophia „Bob“ Nielsen lässt ihr 81 Jahre altes Schiff genau inspizieren, da jeder noch so kleine Riss in der Bordwand fatale Folgen haben könnte.

