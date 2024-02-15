Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 15.02.2024: Vollmond-Blues
44 Min.Folge vom 15.02.2024Ab 12
Heute bekommen es die Seeleute im Beringmeer mit einem tückischen Phänomen zu tun: den „Königs-Gezeiten“. Dabei sorgt der Vollmond für heftigen Tidenhub und extrem starke Strömungen. Auch die Wellen schieben mit gewaltiger Wucht gegen die Schiffe! Trotz den schwierigen Bedingungen wagt die „Time Bandit“ ein riskantes Manöver. Bei der Operation Korkenzieher versenken Johnathan Hillstrand und seine Crew möglichst viele Körbe auf kleinem Raum. Auch die „Saga“ setzt auf unkonventionelle Fangmethoden: Mit einem überdimensionalen Köder-Klumpen will die Besatzung einen ganzen Haufen Bairdi-Krabben in die Falle locken.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.