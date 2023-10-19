Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 19.10.2023: Der singende Versager
44 Min.Folge vom 19.10.2023Ab 12
Skipper Sig Hansen erhält einen besorgniserregenden Anruf auf hoher See. Der Gesundheitszustand seiner erkrankten Mutter hat sich rapide verschlechtert. Nach Rücksprache mit der Crew steht die Entscheidung des Kapitäns: Er fliegt so schnell es geht nach Seattle, um bei seiner Familie zu sein! Derweil eskaliert ein Streit zwischen Jake Anderson und Co-Kapitän Jack Bunnell, und an Bord der „Wizard“ platzt Keith Colburn der Kragen, als er durch die Unfähigkeit eines Besatzungsmitglieds einen Fangkorb im Wert von 4.000 Dollar verliert.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.