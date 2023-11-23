Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 23.11.2023: Der Tod fährt mit
44 Min.Folge vom 23.11.2023Ab 12
Auf der Jagd nach einer dicken Quote Kohlenfisch erhält die „Saga“ tatkräftige Unterstützung. Sean Dwyer - viele Jahre Boss an Bord der „Brenna A“ - packt als Co-Kapitän an der Seite von Jake Anderson mit an. Außerdem ist Sophia „Bob“ Nielsen im Steuerhaus dabei, um wichtige Praxiserfahrung als angehende Kapitänin zu sammeln. Doch bereits die Fahrt zu den Fanggründen ist eine Herausforderung: Denn das Ziel der Seeleute ist Adak Island, eine Dreitagesreise entfernt. Derweil nimmt die „Time Bandit“ Abschied von einem engen Freund und Familienvater und zerstreut dessen Asche im Beringmeer.
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.